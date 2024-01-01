马来西亚林吉特 至尼日利亚奈拉 汇率历史

今日 马来西亚林吉特 至尼日利亚奈拉 的汇率目前为 361.423，较昨日变动 2.099%。过去一周，马来西亚林吉特 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -2.191%。

过去一周，马来西亚林吉特 至尼日利亚奈拉 的汇率在 02-08-2024 的最高点 369.521 和 07-08-2024 的最低点 346.592 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 04-08-2024，价值增加了 2.733%。