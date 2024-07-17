История обменного курса малазийский ринггит–молдавские леи

Обменный курс малазийский ринггит/молдавские леи сейчас составляет 3,763, отражая изменение в размере -0.287% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.695% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/молдавские леи колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 3,797, и минимумом, равным 3,763, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.530% увеличение стоимости.