马来西亚林吉特 至摩尔多瓦列伊 汇率历史

今日 马来西亚林吉特 至摩尔多瓦列伊 的汇率目前为 3.987，较昨日变动 0.862%。过去一周，马来西亚林吉特 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 1.170%。

过去一周，马来西亚林吉特 至摩尔多瓦列伊 的汇率在 05-08-2024 的最高点 4.026 和 07-08-2024 的最低点 3.913 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值增加了 1.512%。