История обменного курса малазийский ринггит–гондурасские лемпиры

Обменный курс малазийский ринггит/гондурасские лемпиры сейчас составляет 5,290, отражая изменение в размере -0.013% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.227% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/гондурасские лемпиры колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 5,318, и минимумом, равным 5,289, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.171% уменьшение стоимости.