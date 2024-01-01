马来西亚林吉特 至洪都拉斯伦皮拉 汇率历史

今日 马来西亚林吉特 至洪都拉斯伦皮拉 的汇率目前为 5.593，较昨日变动 0.965%。过去一周，马来西亚林吉特 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 1.761%。

过去一周，马来西亚林吉特 至洪都拉斯伦皮拉 的汇率在 05-08-2024 的最高点 5.615 和 02-08-2024 的最低点 5.496 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值增加了 1.513%。