История обменного курса малазийский ринггит–франки Джибути

Обменный курс малазийский ринггит/франки Джибути сейчас составляет 37,940, отражая изменение в размере -0.073% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.287% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/франки Джибути колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 38,125, и минимумом, равным 37,940, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.171% уменьшение стоимости.