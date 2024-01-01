История обменного курса франк Джибути–малайзийские ринггиты

Обменный курс франка Джибути/малайзийские ринггиты сейчас составляет 0,025, отражая изменение в размере 0.048% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость франков Джибути оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.222% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс франк Джибути/малайзийские ринггиты колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 0,025, и минимумом, равным 0,024, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.585%.