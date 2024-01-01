吉布地法郎兌馬來西亞令吉匯率歷史紀錄

今日，吉布地法郎兌馬來西亞令吉的匯率目前為0.026，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，吉布地法郎的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.694%。

在過去一星期，吉布地法郎兌馬來西亞令吉的匯率波動，在22-07-2024高見0.026，並在26-07-2024低見0.026。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值下跌了-0.135%。