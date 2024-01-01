История обменного курса малазийский ринггит–чилийские песо

Обменный курс малазийский ринггит/чилийские песо сейчас составляет 202,480, отражая изменение в размере 0.682% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 4.425% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/чилийские песо колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 202,569, и минимумом, равным 193,569, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 1.223% увеличение стоимости.