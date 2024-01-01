История обменного курса чилийское песо–малайзийские ринггиты

Обменный курс чилийское песо/малайзийские ринггиты сейчас составляет 0,005, отражая изменение в размере -1.742% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чилийское песо оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.926% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чилийское песо/малайзийские ринггиты колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 0,005, и минимумом, равным 0,005, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -1.208% уменьшение стоимости.