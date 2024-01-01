История обменного курса мексиканское песо–тонганские паанги

Обменный курс мексиканских песо/тонганские паанги сейчас составляет 0,115, отражая изменение в размере -3.101% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мексиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.076% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мексиканское песо/тонганские паанги колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 0,119, и минимумом, равным 0,112, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -2.214%.