墨西哥比索兌湯加帕安加匯率歷史紀錄

今日，墨西哥比索兌湯加帕安加的匯率目前為0.127，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，墨西哥比索的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.475%。

在過去一星期，墨西哥比索兌湯加帕安加的匯率波動，在23-07-2024高見0.132，並在25-07-2024低見0.125。最大的24小時價格見於21-07-2024，其價值上升了2.494%。