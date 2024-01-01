История обменного курса мексиканское песо–сьерра-леонские леоне

Обменный курс мексиканских песо/сьерра-леонские леоне сейчас составляет 1 127,620, отражая изменение в размере -1.628% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мексиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.886% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мексиканское песо/сьерра-леонские леоне колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 1 149,420, и минимумом, равным 1 094,440, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.720%.