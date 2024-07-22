墨西哥比索兌塞拉里昂列昂匯率歷史紀錄

今日，墨西哥比索兌塞拉里昂列昂的匯率目前為1,225.480，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，墨西哥比索的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-1.760%。

在過去一星期，墨西哥比索兌塞拉里昂列昂的匯率波動，在22-07-2024高見1,265.650，並在25-07-2024低見1,215.210。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.954%。