История обменного курса мексиканское песо–венгерские форинты

Обменный курс мексиканских песо/венгерские форинты сейчас составляет 18,817, отражая изменение в размере -0.561% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мексиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.285% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мексиканское песо/венгерские форинты колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 19,009, и минимумом, равным 18,408, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.723%.