墨西哥比索兌匈牙利福林匯率歷史紀錄

今日，墨西哥比索兌匈牙利福林的匯率目前為19.509，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，墨西哥比索的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-1.896%。

在過去一星期，墨西哥比索兌匈牙利福林的匯率波動，在23-07-2024高見20.024，並在26-07-2024低見19.480。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.475%。