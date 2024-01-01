История обменного курса мексиканское песо–бразильские реалы

Обменный курс мексиканских песо/бразильские реалы сейчас составляет 0,284, отражая изменение в размере -1.071% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мексиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.785% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мексиканское песо/бразильские реалы колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,293, и минимумом, равным 0,277, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.515%.