История обменного курса бразильский реал–мексиканские песо

Обменный курс бразильский реал/мексиканские песо сейчас составляет 3,226, отражая изменение в размере -0.355% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бразильский реал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.257% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бразильский реал/мексиканские песо колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 3,284, и минимумом, равным 3,207, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой -0.864% уменьшение стоимости.