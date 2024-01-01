20 мавританских угий в южноафриканские ранды

Сконвертируйте MRU в ZAR по реальному обменному курсу

20 mru
9,24 zar

UM1,000 MRU = R0,4618 ZAR

Среднерыночный курс в 20:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 MRU в ZARПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,47040,4868
Низкий0,45370,4537
В среднем0,46000,4663
Изменить0.74%-4.54%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 MRU к ZAR

За последние 30 дней максимальный курс MRU к ZAR составил 0,4704, а минимальный — 0,4537. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,4600. Изменение курса MRU к ZAR в процентном соотношении составило 0.74.

За последние 90 дней максимальный курс MRU к ZAR составил 0,4868, а минимальный — 0,4537. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,4663. Изменение курса MRU к ZAR в процентном соотношении составило -4.54.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из мавританских угий в южноафриканские ранды

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MRU из выпадающего списка для исходной валюты и ZAR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MRU в ZAR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мавританских угий

MRU в USD

MRU в EUR

MRU в GBP

MRU в INR

MRU в JPY

MRU в RUB

MRU в AUD

MRU в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мавританская угия / Южноафриканский ранд
1 MRU0,46183 ZAR
5 MRU2,30917 ZAR
10 MRU4,61833 ZAR
20 MRU9,23666 ZAR
50 MRU23,09165 ZAR
100 MRU46,18330 ZAR
250 MRU115,45825 ZAR
500 MRU230,91650 ZAR
1000 MRU461,83300 ZAR
2000 MRU923,66600 ZAR
5000 MRU2 309,16500 ZAR
10000 MRU4 618,33000 ZAR
Обменные курсы Южноафриканский ранд / Мавританская угия
1 ZAR2,16528 MRU
5 ZAR10,82640 MRU
10 ZAR21,65280 MRU
20 ZAR43,30560 MRU
50 ZAR108,26400 MRU
100 ZAR216,52800 MRU
250 ZAR541,32000 MRU
500 ZAR1 082,64000 MRU
1000 ZAR2 165,28000 MRU
2000 ZAR4 330,56000 MRU
5000 ZAR10 826,40000 MRU
10000 ZAR21 652,80000 MRU