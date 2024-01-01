История обменного курса мавританская угия–южноафриканские ранды

Обменный курс мавританская угия/южноафриканские ранды сейчас составляет 0,462, отражая изменение в размере -0.066% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мавританская угия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.783% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мавританская угия/южноафриканские ранды колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,464, и минимумом, равным 0,454, на 13-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.565% увеличение стоимости.