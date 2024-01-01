10 тысяч мавританских угий в южноафриканские ранды
Сконвертируйте MRU в ZAR по реальному обменному курсу
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|1 MRU в ZAR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,4704
|0,4868
|Низкий
|0,4537
|0,4537
|В среднем
|0,4600
|0,4663
|Изменить
|0.74%
|-4.54%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MRU к ZAR
За последние 30 дней максимальный курс MRU к ZAR составил 0,4704, а минимальный — 0,4537. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,4600. Изменение курса MRU к ZAR в процентном соотношении составило 0.74.
За последние 90 дней максимальный курс MRU к ZAR составил 0,4868, а минимальный — 0,4537. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,4663. Изменение курса MRU к ZAR в процентном соотношении составило -4.54.
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Как произвести расчет конвертации из мавританских угий в южноафриканские ранды
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MRU из выпадающего списка для исходной валюты и ZAR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MRU в ZAR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Южноафриканский ранд / Мавританская угия
|1 ZAR
|2,16528 MRU
|5 ZAR
|10,82640 MRU
|10 ZAR
|21,65280 MRU
|20 ZAR
|43,30560 MRU
|50 ZAR
|108,26400 MRU
|100 ZAR
|216,52800 MRU
|250 ZAR
|541,32000 MRU
|500 ZAR
|1 082,64000 MRU
|1000 ZAR
|2 165,28000 MRU
|2000 ZAR
|4 330,56000 MRU
|5000 ZAR
|10 826,40000 MRU
|10000 ZAR
|21 652,80000 MRU