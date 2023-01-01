Молдавские леи в казахстанские тенге

Сконвертируйте MDL в KZT по реальному обменному курсу

1000 mdl
25811.10 kzt

1.00000 MDL = 25.81110 KZT

Среднерыночный курс в 19:42 UTC
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График изменения обменного курса MDL к KZT

1 мин. назад 1 MDL → 0 KZT
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86091.0754589.11181.457661.673720.9586518.5275
1GBP1.1615811.24925103.5131.693231.944211.1135421.5217
1USD0.929850.80048182.861.35541.55630.891417.2277
1INR0.01122190.009660640.012068510.01635770.01878230.01075790.207913

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Как произвести расчет конвертации из молдавских леев в казахстанские тенге

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MDL из выпадающего списка для исходной валюты и KZT из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MDL в KZT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Молдавский лей / Казахстанский тенге
1 MDL25.81110 KZT
5 MDL129.05550 KZT
10 MDL258.11100 KZT
20 MDL516.22200 KZT
50 MDL1290.55500 KZT
100 MDL2581.11000 KZT
250 MDL6452.77500 KZT
500 MDL12905.55000 KZT
1000 MDL25811.10000 KZT
2000 MDL51622.20000 KZT
5000 MDL129055.50000 KZT
10000 MDL258111.00000 KZT
Обменные курсы Казахстанский тенге / Молдавский лей
1 KZT0.03874 MDL
5 KZT0.19371 MDL
10 KZT0.38743 MDL
20 KZT0.77486 MDL
50 KZT1.93715 MDL
100 KZT3.87430 MDL
250 KZT9.68575 MDL
500 KZT19.37150 MDL
1000 KZT38.74300 MDL
2000 KZT77.48600 MDL
5000 KZT193.71500 MDL
10000 KZT387.43000 MDL