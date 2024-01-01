Moldova leyinden Kazakistan tengesine

Reel döviz kuru ile MDL → KZT çevirin

1.000 mdl
25.150 kzt

1.00000 MDL = 25.15000 KZT

11:40 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8556051.0737589.16441.45381.65180.948118.3315
1 GBP1.1687611.25495104.2111.699141.930541.108121.425
1 USD0.931350.796844183.04021.353951.538340.8829517.0724
1 INR0.01121520.009595890.012042410.01630480.01852530.01063280.205592

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Moldova leyinden Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

MDL → GBP

MDL → ZAR

MDL → CAD

MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Kazakistan Tengesi
1 MDL25.15000 KZT
5 MDL125.75000 KZT
10 MDL251.50000 KZT
20 MDL503.00000 KZT
50 MDL1257.50000 KZT
100 MDL2515.00000 KZT
250 MDL6287.50000 KZT
500 MDL12575.00000 KZT
1000 MDL25150.00000 KZT
2000 MDL50300.00000 KZT
5000 MDL125750.00000 KZT
10000 MDL251500.00000 KZT
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Moldova Leyi
1 KZT0.03976 MDL
5 KZT0.19881 MDL
10 KZT0.39761 MDL
20 KZT0.79523 MDL
50 KZT1.98807 MDL
100 KZT3.97615 MDL
250 KZT9.94037 MDL
500 KZT19.88075 MDL
1000 KZT39.76150 MDL
2000 KZT79.52300 MDL
5000 KZT198.80750 MDL
10000 KZT397.61500 MDL