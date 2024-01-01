1 фунт Джерси в эсватинские эмалангени

Сконвертируйте JEP в SZL по реальному обменному курсу

1 jep
23,60 szl

£1,000 JEP = L23,60 SZL

Среднерыночный курс в 20:58
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1 JEP в SZLПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий23,695024,2594
Низкий22,720122,7201
В среднем23,218523,3718
Изменить3.72%-0.41%
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Соотношение 1 JEP к SZL

За последние 30 дней максимальный курс JEP к SZL составил 23,6950, а минимальный — 22,7201. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 23,2185. Изменение курса JEP к SZL в процентном соотношении составило 3.72.

За последние 90 дней максимальный курс JEP к SZL составил 24,2594, а минимальный — 22,7201. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 23,3718. Изменение курса JEP к SZL в процентном соотношении составило -0.41.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из джерсийских фунтов в эсватинские эмалангени

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите JEP из выпадающего списка для исходной валюты и SZL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JEP в SZL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фунт Джерси

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фунт Джерси / Свазилендский лилангени
1 JEP23,60460 SZL
5 JEP118,02300 SZL
10 JEP236,04600 SZL
20 JEP472,09200 SZL
50 JEP1 180,23000 SZL
100 JEP2 360,46000 SZL
250 JEP5 901,15000 SZL
500 JEP11 802,30000 SZL
1000 JEP23 604,60000 SZL
2000 JEP47 209,20000 SZL
5000 JEP118 023,00000 SZL
10000 JEP236 046,00000 SZL
Обменные курсы Свазилендский лилангени / Фунт Джерси
1 SZL0,04236 JEP
5 SZL0,21182 JEP
10 SZL0,42365 JEP
20 SZL0,84729 JEP
50 SZL2,11824 JEP
100 SZL4,23647 JEP
250 SZL10,59118 JEP
500 SZL21,18235 JEP
1000 SZL42,36470 JEP
2000 SZL84,72940 JEP
5000 SZL211,82350 JEP
10000 SZL423,64700 JEP