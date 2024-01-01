20 фунтов Джерси в парагвайские гуарани
Сконвертируйте JEP в PYG по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 JEP в PYG
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|9 822,7600
|9 822,7600
|Низкий
|9 512,8900
|9 163,6400
|В среднем
|9 639,8653
|9 534,4039
|Изменить
|2.53%
|6.55%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 JEP к PYG
За последние 30 дней максимальный курс JEP к PYG составил 9 822,7600, а минимальный — 9 512,8900. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 9 639,8653. Изменение курса JEP к PYG в процентном соотношении составило 2.53.
За последние 90 дней максимальный курс JEP к PYG составил 9 822,7600, а минимальный — 9 163,6400. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 9 534,4039. Изменение курса JEP к PYG в процентном соотношении составило 6.55.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из джерсийских фунтов в парагвайские гуарани
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите JEP из выпадающего списка для исходной валюты и PYG из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JEP в PYG, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Фунт Джерси / Парагвайский гуарани
|1 JEP
|9 769,25000 PYG
|5 JEP
|48 846,25000 PYG
|10 JEP
|97 692,50000 PYG
|20 JEP
|195 385,00000 PYG
|50 JEP
|488 462,50000 PYG
|100 JEP
|976 925,00000 PYG
|250 JEP
|2 442 312,50000 PYG
|500 JEP
|4 884 625,00000 PYG
|1000 JEP
|9 769 250,00000 PYG
|2000 JEP
|19 538 500,00000 PYG
|5000 JEP
|48 846 250,00000 PYG
|10000 JEP
|97 692 500,00000 PYG