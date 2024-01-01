10 фунтов Джерси в парагвайские гуарани

Сконвертируйте JEP в PYG по реальному обменному курсу

10 jep
97 693 pyg

£1,000 JEP = ₲9 769 PYG

Среднерыночный курс в 20:58
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1 JEP в PYGПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий9 822,76009 822,7600
Низкий9 512,89009 163,6400
В среднем9 639,86539 534,4039
Изменить2.53%6.55%
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Соотношение 1 JEP к PYG

За последние 30 дней максимальный курс JEP к PYG составил 9 822,7600, а минимальный — 9 512,8900. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 9 639,8653. Изменение курса JEP к PYG в процентном соотношении составило 2.53.

За последние 90 дней максимальный курс JEP к PYG составил 9 822,7600, а минимальный — 9 163,6400. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 9 534,4039. Изменение курса JEP к PYG в процентном соотношении составило 6.55.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из джерсийских фунтов в парагвайские гуарани

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите JEP из выпадающего списка для исходной валюты и PYG из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JEP в PYG, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фунтов Джерси

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JEP в EUR

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JEP в JPY

JEP в RUB

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JEP в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фунт Джерси / Парагвайский гуарани
1 JEP9 769,25000 PYG
5 JEP48 846,25000 PYG
10 JEP97 692,50000 PYG
20 JEP195 385,00000 PYG
50 JEP488 462,50000 PYG
100 JEP976 925,00000 PYG
250 JEP2 442 312,50000 PYG
500 JEP4 884 625,00000 PYG
1000 JEP9 769 250,00000 PYG
2000 JEP19 538 500,00000 PYG
5000 JEP48 846 250,00000 PYG
10000 JEP97 692 500,00000 PYG
Обменные курсы Парагвайский гуарани / Фунт Джерси
1 PYG0,00010 JEP
5 PYG0,00051 JEP
10 PYG0,00102 JEP
20 PYG0,00205 JEP
50 PYG0,00512 JEP
100 PYG0,01024 JEP
250 PYG0,02559 JEP
500 PYG0,05118 JEP
1000 PYG0,10236 JEP
2000 PYG0,20472 JEP
5000 PYG0,51181 JEP
10000 PYG1,02362 JEP