1 фунт Джерси в непальские рупии

Сконвертируйте JEP в NPR по реальному обменному курсу

1 jep
172,86 npr

£1,000 JEP = ₨172,9 NPR

Среднерыночный курс в 20:58
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1 JEP в NPRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий173,9940173,9940
Низкий168,7120164,7500
В среднем170,8621169,4142
Изменить2.02%4.57%
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Соотношение 1 JEP к NPR

За последние 30 дней максимальный курс JEP к NPR составил 173,9940, а минимальный — 168,7120. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 170,8621. Изменение курса JEP к NPR в процентном соотношении составило 2.02.

За последние 90 дней максимальный курс JEP к NPR составил 173,9940, а минимальный — 164,7500. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 169,4142. Изменение курса JEP к NPR в процентном соотношении составило 4.57.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из джерсийских фунтов в непальские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите JEP из выпадающего списка для исходной валюты и NPR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JEP в NPR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фунт Джерси

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JEP в JPY

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JEP в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фунт Джерси / Непальская рупия
1 JEP172,85700 NPR
5 JEP864,28500 NPR
10 JEP1 728,57000 NPR
20 JEP3 457,14000 NPR
50 JEP8 642,85000 NPR
100 JEP17 285,70000 NPR
250 JEP43 214,25000 NPR
500 JEP86 428,50000 NPR
1000 JEP172 857,00000 NPR
2000 JEP345 714,00000 NPR
5000 JEP864 285,00000 NPR
10000 JEP1 728 570,00000 NPR
Обменные курсы Непальская рупия / Фунт Джерси
1 NPR0,00579 JEP
5 NPR0,02893 JEP
10 NPR0,05785 JEP
20 NPR0,11570 JEP
50 NPR0,28926 JEP
100 NPR0,57851 JEP
250 NPR1,44628 JEP
500 NPR2,89256 JEP
1000 NPR5,78512 JEP
2000 NPR11,57024 JEP
5000 NPR28,92560 JEP
10000 NPR57,85120 JEP