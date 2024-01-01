1 фунт Джерси в малагасийские ариари

Сконвертируйте JEP в MGA по реальному обменному курсу

1 jep
5 800 mga

£1,000 JEP = Ar5 800 MGA

Среднерыночный курс в 20:58
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1 JEP в MGAПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий5 833,08005 833,0800
Низкий5 639,24005 411,4500
В среднем5 725,58275 648,4278
Изменить1.99%7.18%
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Соотношение 1 JEP к MGA

За последние 30 дней максимальный курс JEP к MGA составил 5 833,0800, а минимальный — 5 639,2400. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 5 725,5827. Изменение курса JEP к MGA в процентном соотношении составило 1.99.

За последние 90 дней максимальный курс JEP к MGA составил 5 833,0800, а минимальный — 5 411,4500. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 5 648,4278. Изменение курса JEP к MGA в процентном соотношении составило 7.18.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из джерсийских фунтов в малагасийские ариари

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите JEP из выпадающего списка для исходной валюты и MGA из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JEP в MGA, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фунт Джерси

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фунт Джерси / Малагасийский ариари
1 JEP5 800,04000 MGA
5 JEP29 000,20000 MGA
10 JEP58 000,40000 MGA
20 JEP116 000,80000 MGA
50 JEP290 002,00000 MGA
100 JEP580 004,00000 MGA
250 JEP1 450 010,00000 MGA
500 JEP2 900 020,00000 MGA
1000 JEP5 800 040,00000 MGA
2000 JEP11 600 080,00000 MGA
5000 JEP29 000 200,00000 MGA
10000 JEP58 000 400,00000 MGA
Обменные курсы Малагасийский ариари / Фунт Джерси
1 MGA0,00017 JEP
5 MGA0,00086 JEP
10 MGA0,00172 JEP
20 MGA0,00345 JEP
50 MGA0,00862 JEP
100 MGA0,01724 JEP
250 MGA0,04310 JEP
500 MGA0,08621 JEP
1000 MGA0,17241 JEP
2000 MGA0,34483 JEP
5000 MGA0,86207 JEP
10000 MGA1,72413 JEP