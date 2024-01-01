1 фунт Джерси в либерийские доллары

Сконвертируйте JEP в LRD по реальному обменному курсу

1 jep
251,96 lrd

£1,000 JEP = L$252,0 LRD

Среднерыночный курс в 20:58
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1 JEP в LRDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий253,7480253,7480
Низкий245,1320238,5100
В среднем248,6223245,9775
Изменить2.57%5.42%
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Соотношение 1 JEP к LRD

За последние 30 дней максимальный курс JEP к LRD составил 253,7480, а минимальный — 245,1320. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 248,6223. Изменение курса JEP к LRD в процентном соотношении составило 2.57.

За последние 90 дней максимальный курс JEP к LRD составил 253,7480, а минимальный — 238,5100. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 245,9775. Изменение курса JEP к LRD в процентном соотношении составило 5.42.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из джерсийских фунтов в либерийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите JEP из выпадающего списка для исходной валюты и LRD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JEP в LRD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фунт Джерси

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фунт Джерси / Либерийский доллар
1 JEP251,96300 LRD
5 JEP1 259,81500 LRD
10 JEP2 519,63000 LRD
20 JEP5 039,26000 LRD
50 JEP12 598,15000 LRD
100 JEP25 196,30000 LRD
250 JEP62 990,75000 LRD
500 JEP125 981,50000 LRD
1000 JEP251 963,00000 LRD
2000 JEP503 926,00000 LRD
5000 JEP1 259 815,00000 LRD
10000 JEP2 519 630,00000 LRD
Обменные курсы Либерийский доллар / Фунт Джерси
1 LRD0,00397 JEP
5 LRD0,01984 JEP
10 LRD0,03969 JEP
20 LRD0,07938 JEP
50 LRD0,19844 JEP
100 LRD0,39688 JEP
250 LRD0,99221 JEP
500 LRD1,98442 JEP
1000 LRD3,96884 JEP
2000 LRD7,93768 JEP
5000 LRD19,84420 JEP
10000 LRD39,68840 JEP