250 фунтов Джерси в ямайские доллары
Сконвертируйте JEP в JMD по реальному обменному курсу
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|1 JEP в JMD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|203,3070
|203,3070
|Низкий
|196,4630
|191,4310
|В среднем
|199,4555
|197,6909
|Изменить
|2.31%
|5.37%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 JEP к JMD
За последние 30 дней максимальный курс JEP к JMD составил 203,3070, а минимальный — 196,4630. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 199,4555. Изменение курса JEP к JMD в процентном соотношении составило 2.31.
За последние 90 дней максимальный курс JEP к JMD составил 203,3070, а минимальный — 191,4310. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 197,6909. Изменение курса JEP к JMD в процентном соотношении составило 5.37.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из джерсийских фунтов в ямайские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите JEP из выпадающего списка для исходной валюты и JMD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JEP в JMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Фунт Джерси / Ямайский доллар
|1 JEP
|201,71000 JMD
|5 JEP
|1 008,55000 JMD
|10 JEP
|2 017,10000 JMD
|20 JEP
|4 034,20000 JMD
|50 JEP
|10 085,50000 JMD
|100 JEP
|20 171,00000 JMD
|250 JEP
|50 427,50000 JMD
|500 JEP
|100 855,00000 JMD
|1000 JEP
|201 710,00000 JMD
|2000 JEP
|403 420,00000 JMD
|5000 JEP
|1 008 550,00000 JMD
|10000 JEP
|2 017 100,00000 JMD