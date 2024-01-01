20 фунтов Джерси в ямайские доллары

Сконвертируйте JEP в JMD по реальному обменному курсу

20 jep
4 034,20 jmd

£1,000 JEP = J$201,7 JMD

Среднерыночный курс в 20:58
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1 JEP в JMDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий203,3070203,3070
Низкий196,4630191,4310
В среднем199,4555197,6909
Изменить2.31%5.37%
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Соотношение 1 JEP к JMD

За последние 30 дней максимальный курс JEP к JMD составил 203,3070, а минимальный — 196,4630. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 199,4555. Изменение курса JEP к JMD в процентном соотношении составило 2.31.

За последние 90 дней максимальный курс JEP к JMD составил 203,3070, а минимальный — 191,4310. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 197,6909. Изменение курса JEP к JMD в процентном соотношении составило 5.37.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из джерсийских фунтов в ямайские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите JEP из выпадающего списка для исходной валюты и JMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JEP в JMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фунтов Джерси

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JEP в JPY

JEP в RUB

JEP в AUD

JEP в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фунт Джерси / Ямайский доллар
1 JEP201,71000 JMD
5 JEP1 008,55000 JMD
10 JEP2 017,10000 JMD
20 JEP4 034,20000 JMD
50 JEP10 085,50000 JMD
100 JEP20 171,00000 JMD
250 JEP50 427,50000 JMD
500 JEP100 855,00000 JMD
1000 JEP201 710,00000 JMD
2000 JEP403 420,00000 JMD
5000 JEP1 008 550,00000 JMD
10000 JEP2 017 100,00000 JMD
Обменные курсы Ямайский доллар / Фунт Джерси
1 JMD0,00496 JEP
5 JMD0,02479 JEP
10 JMD0,04958 JEP
20 JMD0,09915 JEP
50 JMD0,24788 JEP
100 JMD0,49576 JEP
250 JMD1,23940 JEP
500 JMD2,47881 JEP
1000 JMD4,95761 JEP
2000 JMD9,91522 JEP
5000 JMD24,78805 JEP
10000 JMD49,57610 JEP