1 тысяча фунтов Джерси в гонконгские доллары
Сконвертируйте JEP в HKD по реальному обменному курсу
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|1 JEP в HKD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|10,1565
|10,1565
|Низкий
|9,8550
|9,6781
|В среднем
|9,9843
|9,9135
|Изменить
|2.07%
|4.05%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 JEP к HKD
За последние 30 дней максимальный курс JEP к HKD составил 10,1565, а минимальный — 9,8550. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 9,9843. Изменение курса JEP к HKD в процентном соотношении составило 2.07.
За последние 90 дней максимальный курс JEP к HKD составил 10,1565, а минимальный — 9,6781. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 9,9135. Изменение курса JEP к HKD в процентном соотношении составило 4.05.
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Как произвести расчет конвертации из джерсийских фунтов в гонконгские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите JEP из выпадающего списка для исходной валюты и HKD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JEP в HKD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Фунт Джерси / Гонконгский доллар
|1 JEP
|10,08610 HKD
|5 JEP
|50,43050 HKD
|10 JEP
|100,86100 HKD
|20 JEP
|201,72200 HKD
|50 JEP
|504,30500 HKD
|100 JEP
|1 008,61000 HKD
|250 JEP
|2 521,52500 HKD
|500 JEP
|5 043,05000 HKD
|1000 JEP
|10 086,10000 HKD
|2000 JEP
|20 172,20000 HKD
|5000 JEP
|50 430,50000 HKD
|10000 JEP
|100 861,00000 HKD