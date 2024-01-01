20 фунтов Джерси в гонконгские доллары

Сконвертируйте JEP в HKD по реальному обменному курсу

20 jep
201,72 hkd

£1,000 JEP = $10,09 HKD

Среднерыночный курс в 20:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 JEP в HKDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий10,156510,1565
Низкий9,85509,6781
В среднем9,98439,9135
Изменить2.07%4.05%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 JEP к HKD

За последние 30 дней максимальный курс JEP к HKD составил 10,1565, а минимальный — 9,8550. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 9,9843. Изменение курса JEP к HKD в процентном соотношении составило 2.07.

За последние 90 дней максимальный курс JEP к HKD составил 10,1565, а минимальный — 9,6781. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 9,9135. Изменение курса JEP к HKD в процентном соотношении составило 4.05.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из джерсийских фунтов в гонконгские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите JEP из выпадающего списка для исходной валюты и HKD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JEP в HKD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фунтов Джерси

JEP в USD

JEP в EUR

JEP в GBP

JEP в INR

JEP в JPY

JEP в RUB

JEP в AUD

JEP в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фунт Джерси / Гонконгский доллар
1 JEP10,08610 HKD
5 JEP50,43050 HKD
10 JEP100,86100 HKD
20 JEP201,72200 HKD
50 JEP504,30500 HKD
100 JEP1 008,61000 HKD
250 JEP2 521,52500 HKD
500 JEP5 043,05000 HKD
1000 JEP10 086,10000 HKD
2000 JEP20 172,20000 HKD
5000 JEP50 430,50000 HKD
10000 JEP100 861,00000 HKD
Обменные курсы Гонконгский доллар / Фунт Джерси
100 HKD9,91459 JEP
200 HKD19,82918 JEP
300 HKD29,74377 JEP
500 HKD49,57295 JEP
1000 HKD99,14590 JEP
2000 HKD198,29180 JEP
2500 HKD247,86475 JEP
3000 HKD297,43770 JEP
4000 HKD396,58360 JEP
5000 HKD495,72950 JEP
10000 HKD991,45900 JEP
20000 HKD1 982,91800 JEP