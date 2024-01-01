50 фунтов Джерси в гамбийские даласи

Сконвертируйте JEP в GMD по реальному обменному курсу

50 jep
4 374,45 gmd

£1,000 JEP = D87,49 GMD

Среднерыночный курс в 20:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 JEP в GMDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий88,288488,2884
Низкий85,323783,5545
В среднем86,718186,0943
Изменить1.62%4.49%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 JEP к GMD

За последние 30 дней максимальный курс JEP к GMD составил 88,2884, а минимальный — 85,3237. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 86,7181. Изменение курса JEP к GMD в процентном соотношении составило 1.62.

За последние 90 дней максимальный курс JEP к GMD составил 88,2884, а минимальный — 83,5545. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 86,0943. Изменение курса JEP к GMD в процентном соотношении составило 4.49.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из джерсийских фунтов в гамбийские даласи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите JEP из выпадающего списка для исходной валюты и GMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JEP в GMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фунтов Джерси

JEP в USD

JEP в EUR

JEP в GBP

JEP в INR

JEP в JPY

JEP в RUB

JEP в AUD

JEP в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фунт Джерси / Гамбийский даласи
1 JEP87,48890 GMD
5 JEP437,44450 GMD
10 JEP874,88900 GMD
20 JEP1 749,77800 GMD
50 JEP4 374,44500 GMD
100 JEP8 748,89000 GMD
250 JEP21 872,22500 GMD
500 JEP43 744,45000 GMD
1000 JEP87 488,90000 GMD
2000 JEP174 977,80000 GMD
5000 JEP437 444,50000 GMD
10000 JEP874 889,00000 GMD
Обменные курсы Гамбийский даласи / Фунт Джерси
1 GMD0,01143 JEP
5 GMD0,05715 JEP
10 GMD0,11430 JEP
20 GMD0,22860 JEP
50 GMD0,57150 JEP
100 GMD1,14300 JEP
250 GMD2,85750 JEP
500 GMD5,71500 JEP
1000 GMD11,43000 JEP
2000 GMD22,86000 JEP
5000 GMD57,15000 JEP
10000 GMD114,30000 JEP