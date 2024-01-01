1 фунт Джерси в коста-риканские колоны

Сконвертируйте JEP в CRC по реальному обменному курсу

1 jep
684,49 crc

£1,000 JEP = ₡684,5 CRC

Среднерыночный курс в 20:58
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1 JEP в CRCПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий684,4920684,4920
Низкий659,7400621,1190
В среднем672,7204658,9961
Изменить3.56%10.08%
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Соотношение 1 JEP к CRC

За последние 30 дней максимальный курс JEP к CRC составил 684,4920, а минимальный — 659,7400. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 672,7204. Изменение курса JEP к CRC в процентном соотношении составило 3.56.

За последние 90 дней максимальный курс JEP к CRC составил 684,4920, а минимальный — 621,1190. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 658,9961. Изменение курса JEP к CRC в процентном соотношении составило 10.08.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из джерсийских фунтов в коста-риканские колоны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите JEP из выпадающего списка для исходной валюты и CRC из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JEP в CRC, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фунт Джерси

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JEP в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фунт Джерси / Коста-риканский колон
1 JEP684,49200 CRC
5 JEP3 422,46000 CRC
10 JEP6 844,92000 CRC
20 JEP13 689,84000 CRC
50 JEP34 224,60000 CRC
100 JEP68 449,20000 CRC
250 JEP171 123,00000 CRC
500 JEP342 246,00000 CRC
1000 JEP684 492,00000 CRC
2000 JEP1 368 984,00000 CRC
5000 JEP3 422 460,00000 CRC
10000 JEP6 844 920,00000 CRC
Обменные курсы Коста-риканский колон / Фунт Джерси
1 CRC0,00146 JEP
5 CRC0,00730 JEP
10 CRC0,01461 JEP
20 CRC0,02922 JEP
50 CRC0,07305 JEP
100 CRC0,14609 JEP
250 CRC0,36524 JEP
500 CRC0,73047 JEP
1000 CRC1,46094 JEP
2000 CRC2,92188 JEP
5000 CRC7,30470 JEP
10000 CRC14,60940 JEP