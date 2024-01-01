История обменного курса фунт Джерси–коста-риканские колоны

Обменный курс фунт Джерси/коста-риканские колоны сейчас составляет 684,492, отражая изменение в размере 0.568% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт Джерси оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.057% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт Джерси/коста-риканские колоны колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 684,630, и минимумом, равным 676,552, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.911% уменьшение стоимости.