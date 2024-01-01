50 фунтов Джерси в китайские юани

Сконвертируйте JEP в CNY по реальному обменному курсу

50 jep
469,40 cny

£1,000 JEP = ¥9,388 CNY

Среднерыночный курс в 20:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 JEP в CNYПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий9,44769,4476
Низкий9,17098,9466
В среднем9,28819,1972
Изменить2.13%4.78%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 JEP к CNY

За последние 30 дней максимальный курс JEP к CNY составил 9,4476, а минимальный — 9,1709. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 9,2881. Изменение курса JEP к CNY в процентном соотношении составило 2.13.

За последние 90 дней максимальный курс JEP к CNY составил 9,4476, а минимальный — 8,9466. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 9,1972. Изменение курса JEP к CNY в процентном соотношении составило 4.78.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из джерсийских фунтов в китайские юани

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите JEP из выпадающего списка для исходной валюты и CNY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JEP в CNY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фунтов Джерси

JEP в USD

JEP в EUR

JEP в GBP

JEP в INR

JEP в JPY

JEP в RUB

JEP в AUD

JEP в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фунт Джерси / Китайский юань RMB
1 JEP9,38791 CNY
5 JEP46,93955 CNY
10 JEP93,87910 CNY
20 JEP187,75820 CNY
50 JEP469,39550 CNY
100 JEP938,79100 CNY
250 JEP2 346,97750 CNY
500 JEP4 693,95500 CNY
1000 JEP9 387,91000 CNY
2000 JEP18 775,82000 CNY
5000 JEP46 939,55000 CNY
10000 JEP93 879,10000 CNY
Обменные курсы Китайский юань RMB / Фунт Джерси
1 CNY0,10652 JEP
5 CNY0,53260 JEP
10 CNY1,06520 JEP
20 CNY2,13040 JEP
50 CNY5,32600 JEP
100 CNY10,65200 JEP
250 CNY26,63000 JEP
500 CNY53,26000 JEP
1000 CNY106,52000 JEP
2000 CNY213,04000 JEP
5000 CNY532,60000 JEP
10000 CNY1 065,20000 JEP