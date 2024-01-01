1 фунт Джерси в канадские доллары

Сконвертируйте JEP в CAD по реальному обменному курсу

1 jep
1,77 cad

£1,000 JEP = C$1,773 CAD

Среднерыночный курс в 20:58
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1 JEP в CADПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,77961,7796
Низкий1,72971,6920
В среднем1,74741,7357
Изменить2.33%4.26%
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Соотношение 1 JEP к CAD

За последние 30 дней максимальный курс JEP к CAD составил 1,7796, а минимальный — 1,7297. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,7474. Изменение курса JEP к CAD в процентном соотношении составило 2.33.

За последние 90 дней максимальный курс JEP к CAD составил 1,7796, а минимальный — 1,6920. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,7357. Изменение курса JEP к CAD в процентном соотношении составило 4.26.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из джерсийских фунтов в канадские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите JEP из выпадающего списка для исходной валюты и CAD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JEP в CAD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фунт Джерси

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JEP в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фунт Джерси / Канадский доллар
1 JEP1,77289 CAD
5 JEP8,86445 CAD
10 JEP17,72890 CAD
20 JEP35,45780 CAD
50 JEP88,64450 CAD
100 JEP177,28900 CAD
250 JEP443,22250 CAD
500 JEP886,44500 CAD
1000 JEP1 772,89000 CAD
2000 JEP3 545,78000 CAD
5000 JEP8 864,45000 CAD
10000 JEP17 728,90000 CAD
Обменные курсы Канадский доллар / Фунт Джерси
1 CAD0,56405 JEP
5 CAD2,82025 JEP
10 CAD5,64050 JEP
20 CAD11,28100 JEP
50 CAD28,20250 JEP
100 CAD56,40500 JEP
250 CAD141,01250 JEP
500 CAD282,02500 JEP
1000 CAD564,05000 JEP
2000 CAD1 128,10000 JEP
5000 CAD2 820,25000 JEP
10000 CAD5 640,50000 JEP