1 тысяча фунтов Джерси в ангольские кванзы

Сконвертируйте JEP в AOA по реальному обменному курсу

1 000 jep
1 145 000 aoa

£1,000 JEP = Kz1 145 AOA

Среднерыночный курс в 20:58
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1 JEP в AOAПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1 148,87001 148,8700
Низкий1 089,57001 040,4200
В среднем1 116,92101 091,0037
Изменить4.30%10.05%
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Соотношение 1 JEP к AOA

За последние 30 дней максимальный курс JEP к AOA составил 1 148,8700, а минимальный — 1 089,5700. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1 116,9210. Изменение курса JEP к AOA в процентном соотношении составило 4.30.

За последние 90 дней максимальный курс JEP к AOA составил 1 148,8700, а минимальный — 1 040,4200. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1 091,0037. Изменение курса JEP к AOA в процентном соотношении составило 10.05.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из джерсийских фунтов в ангольские кванзы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите JEP из выпадающего списка для исходной валюты и AOA из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JEP в AOA, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фунтов Джерси

JEP в USD

JEP в EUR

JEP в GBP

JEP в INR

JEP в JPY

JEP в RUB

JEP в AUD

JEP в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фунт Джерси / Ангольская кванза
1 JEP1 145,00000 AOA
5 JEP5 725,00000 AOA
10 JEP11 450,00000 AOA
20 JEP22 900,00000 AOA
50 JEP57 250,00000 AOA
100 JEP114 500,00000 AOA
250 JEP286 250,00000 AOA
500 JEP572 500,00000 AOA
1000 JEP1 145 000,00000 AOA
2000 JEP2 290 000,00000 AOA
5000 JEP5 725 000,00000 AOA
10000 JEP11 450 000,00000 AOA
Обменные курсы Ангольская кванза / Фунт Джерси
1 AOA0,00087 JEP
5 AOA0,00437 JEP
10 AOA0,00873 JEP
20 AOA0,01747 JEP
50 AOA0,04367 JEP
100 AOA0,08734 JEP
250 AOA0,21834 JEP
500 AOA0,43668 JEP
1000 AOA0,87336 JEP
2000 AOA1,74673 JEP
5000 AOA4,36682 JEP
10000 AOA8,73364 JEP