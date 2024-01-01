1 тысяча исландских крон в суринамские доллары

Сконвертируйте ISK в SRD по реальному обменному курсу

1 000 isk
215,15 srd

kr1,000 ISK = $0,2152 SRD

Среднерыночный курс в 20:58
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1 ISK в SRDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,22510,2438
Низкий0,21460,2146
В среднем0,22010,2302
Изменить-4.42%-11.39%
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Соотношение 1 ISK к SRD

За последние 30 дней максимальный курс ISK к SRD составил 0,2251, а минимальный — 0,2146. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2201. Изменение курса ISK к SRD в процентном соотношении составило -4.42.

За последние 90 дней максимальный курс ISK к SRD составил 0,2438, а минимальный — 0,2146. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2302. Изменение курса ISK к SRD в процентном соотношении составило -11.39.

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Популярные валюты

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10,9191,3451,3731,4960,7741,66418,279
1 EUR1,08811,4641,4941,6280,8431,81119,893
1 SGD0,7430,68311,0211,1120,5761,23713,588
1 CAD0,7280,6690,9811,090,5641,21213,314

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Как произвести расчет конвертации из исландских крон в суринамские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и SRD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в SRD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для исландских крон

ISK в USD

ISK в EUR

ISK в SGD

ISK в CAD

ISK в AUD

ISK в GBP

ISK в NZD

ISK в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Исландская крона / Суринамский доллар
1 ISK0,21515 SRD
5 ISK1,07576 SRD
10 ISK2,15151 SRD
20 ISK4,30302 SRD
50 ISK10,75755 SRD
100 ISK21,51510 SRD
250 ISK53,78775 SRD
500 ISK107,57550 SRD
1000 ISK215,15100 SRD
2000 ISK430,30200 SRD
5000 ISK1 075,75500 SRD
10000 ISK2 151,51000 SRD
Обменные курсы Суринамский доллар / Исландская крона
1 SRD4,64789 ISK
5 SRD23,23945 ISK
10 SRD46,47890 ISK
20 SRD92,95780 ISK
50 SRD232,39450 ISK
100 SRD464,78900 ISK
250 SRD1 161,97250 ISK
500 SRD2 323,94500 ISK
1000 SRD4 647,89000 ISK
2000 SRD9 295,78000 ISK
5000 SRD23 239,45000 ISK
10000 SRD46 478,90000 ISK