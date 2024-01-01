5 исландских крон в мозамбикские метикалы

Сконвертируйте ISK в MZN по реальному обменному курсу

5 isk
2,32 mzn

kr1,000 ISK = MT0,4640 MZN

Среднерыночный курс в 20:58
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1 ISK в MZNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,46530,4653
Низкий0,45660,4528
В среднем0,46080,4593
Изменить1.50%2.48%
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Соотношение 1 ISK к MZN

За последние 30 дней максимальный курс ISK к MZN составил 0,4653, а минимальный — 0,4566. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,4608. Изменение курса ISK к MZN в процентном соотношении составило 1.50.

За последние 90 дней максимальный курс ISK к MZN составил 0,4653, а минимальный — 0,4528. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,4593. Изменение курса ISK к MZN в процентном соотношении составило 2.48.

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Популярные валюты

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10,9191,3451,3731,4960,7741,66418,279
1 EUR1,08811,4641,4941,6280,8431,81119,893
1 SGD0,7430,68311,0211,1120,5761,23713,588
1 CAD0,7280,6690,9811,090,5641,21213,314

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Как произвести расчет конвертации из исландских крон в мозамбикские метикалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и MZN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в MZN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для исландских крон

ISK в USD

ISK в EUR

ISK в SGD

ISK в CAD

ISK в AUD

ISK в GBP

ISK в NZD

ISK в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Исландская крона / Мозамбикский метикал
1 ISK0,46398 MZN
5 ISK2,31988 MZN
10 ISK4,63975 MZN
20 ISK9,27950 MZN
50 ISK23,19875 MZN
100 ISK46,39750 MZN
250 ISK115,99375 MZN
500 ISK231,98750 MZN
1000 ISK463,97500 MZN
2000 ISK927,95000 MZN
5000 ISK2 319,87500 MZN
10000 ISK4 639,75000 MZN
Обменные курсы Мозамбикский метикал / Исландская крона
1 MZN2,15529 ISK
5 MZN10,77645 ISK
10 MZN21,55290 ISK
20 MZN43,10580 ISK
50 MZN107,76450 ISK
100 MZN215,52900 ISK
250 MZN538,82250 ISK
500 MZN1 077,64500 ISK
1000 MZN2 155,29000 ISK
2000 MZN4 310,58000 ISK
5000 MZN10 776,45000 ISK
10000 MZN21 552,90000 ISK