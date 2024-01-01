1 исландская крона в фунты острова Мэн

Сконвертируйте ISK в IMP по реальному обменному курсу

1 isk
0,01 imp

kr1,000 ISK = £0,005630 IMP

Среднерыночный курс в 20:58
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1 ISK в IMPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00570,0057
Низкий0,00560,0056
В среднем0,00570,0057
Изменить-0.38%-1.65%
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Соотношение 1 ISK к IMP

За последние 30 дней максимальный курс ISK к IMP составил 0,0057, а минимальный — 0,0056. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0057. Изменение курса ISK к IMP в процентном соотношении составило -0.38.

За последние 90 дней максимальный курс ISK к IMP составил 0,0057, а минимальный — 0,0056. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0057. Изменение курса ISK к IMP в процентном соотношении составило -1.65.

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Популярные валюты

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10,9191,3451,3731,4960,7741,66418,279
1 EUR1,08811,4641,4941,6280,8431,81119,893
1 SGD0,7430,68311,0211,1120,5761,23713,588
1 CAD0,7280,6690,9811,090,5641,21213,314

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Как произвести расчет конвертации из исландских крон в фунты острова Мэн

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и IMP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в IMP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для исландская крона

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Исландская крона / Фунт (о. Мэн)
1 ISK0,00563 IMP
5 ISK0,02815 IMP
10 ISK0,05630 IMP
20 ISK0,11260 IMP
50 ISK0,28150 IMP
100 ISK0,56300 IMP
250 ISK1,40751 IMP
500 ISK2,81502 IMP
1000 ISK5,63004 IMP
2000 ISK11,26008 IMP
5000 ISK28,15020 IMP
10000 ISK56,30040 IMP
Обменные курсы Фунт (о. Мэн) / Исландская крона
1 IMP177,61900 ISK
5 IMP888,09500 ISK
10 IMP1 776,19000 ISK
20 IMP3 552,38000 ISK
50 IMP8 880,95000 ISK
100 IMP17 761,90000 ISK
250 IMP44 404,75000 ISK
500 IMP88 809,50000 ISK
1000 IMP177 619,00000 ISK
2000 IMP355 238,00000 ISK
5000 IMP888 095,00000 ISK
10000 IMP1 776 190,00000 ISK