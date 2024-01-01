История обменного курса исландская крона–чешские кроны

Обменный курс исландская крона/чешские кроны сейчас составляет 0,168, отражая изменение в размере -0.198% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость исландская крона оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.641% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс исландская крона/чешские кроны колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 0,170, и минимумом, равным 0,168, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.294% уменьшение стоимости.