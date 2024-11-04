История обменного курса чешская крона–исландские кроны

Обменный курс чешские кроны/исландские кроны сейчас составляет 5,884, отражая изменение в размере -0.072% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чешских крон оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.140% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чешская крона/исландские кроны колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 5,915, и минимумом, равным 5,845, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.506%.