捷克克朗兌冰島克朗匯率歷史紀錄

今日，捷克克朗兌冰島克朗的匯率目前為5.914，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，捷克克朗的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.356%。

在過去一星期，捷克克朗兌冰島克朗的匯率波動，在22-07-2024高見5.952，並在25-07-2024低見5.876。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值下跌了-0.331%。