5 фунтов о. Мэн в узбекские сомы
Сконвертируйте IMP в UZS по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 IMP в UZS
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|16 415,9000
|16 415,9000
|Низкий
|15 888,8000
|15 687,4000
|В среднем
|16 108,7267
|16 039,7522
|Изменить
|1.29%
|3.71%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 IMP к UZS
За последние 30 дней максимальный курс IMP к UZS составил 16 415,9000, а минимальный — 15 888,8000. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 16 108,7267. Изменение курса IMP к UZS в процентном соотношении составило 1.29.
За последние 90 дней максимальный курс IMP к UZS составил 16 415,9000, а минимальный — 15 687,4000. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 16 039,7522. Изменение курса IMP к UZS в процентном соотношении составило 3.71.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из фунтов острова Мэн в узбекские сомы
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите IMP из выпадающего списка для исходной валюты и UZS из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IMP в UZS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Фунт (о. Мэн) / Узбекский сом
|1 IMP
|16 278,60000 UZS
|5 IMP
|81 393,00000 UZS
|10 IMP
|162 786,00000 UZS
|20 IMP
|325 572,00000 UZS
|50 IMP
|813 930,00000 UZS
|100 IMP
|1 627 860,00000 UZS
|250 IMP
|4 069 650,00000 UZS
|500 IMP
|8 139 300,00000 UZS
|1000 IMP
|16 278 600,00000 UZS
|2000 IMP
|32 557 200,00000 UZS
|5000 IMP
|81 393 000,00000 UZS
|10000 IMP
|162 786 000,00000 UZS