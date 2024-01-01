1 фунт о. Мэн в доллары США

Сконвертируйте IMP в USD по реальному обменному курсу

1 imp
1,29 usd

£1,000 IMP = $1,291 USD

Среднерыночный курс в 19:06
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 IMP в USDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,30101,3010
Низкий1,26211,2351
В среднем1,27781,2683
Изменить1.50%4.37%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 IMP к USD

За последние 30 дней максимальный курс IMP к USD составил 1,3010, а минимальный — 1,2621. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,2778. Изменение курса IMP к USD в процентном соотношении составило 1.50.

За последние 90 дней максимальный курс IMP к USD составил 1,3010, а минимальный — 1,2351. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,2683. Изменение курса IMP к USD в процентном соотношении составило 4.37.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,0971,4941,6280,96719,688
1 GBP1,18711,291108,1021,7731,9321,14823,363
1 USD0,9190,775183,7251,3731,4960,88918,095
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из фунтов острова Мэн в доллары США

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IMP из выпадающего списка для исходной валюты и USD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IMP в USD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фунт о. Мэн

IMP в USD

IMP в EUR

IMP в GBP

IMP в INR

IMP в JPY

IMP в RUB

IMP в AUD

IMP в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фунт (о. Мэн) / Доллар США
1 IMP1,29115 USD
5 IMP6,45575 USD
10 IMP12,91150 USD
20 IMP25,82300 USD
50 IMP64,55750 USD
100 IMP129,11500 USD
250 IMP322,78750 USD
500 IMP645,57500 USD
1000 IMP1 291,15000 USD
2000 IMP2 582,30000 USD
5000 IMP6 455,75000 USD
10000 IMP12 911,50000 USD
Обменные курсы Доллар США / Фунт (о. Мэн)
1 USD0,77450 IMP
5 USD3,87252 IMP
10 USD7,74503 IMP
20 USD15,49006 IMP
50 USD38,72515 IMP
100 USD77,45030 IMP
250 USD193,62575 IMP
500 USD387,25150 IMP
1000 USD774,50300 IMP
2000 USD1 549,00600 IMP
5000 USD3 872,51500 IMP
10000 USD7 745,03000 IMP