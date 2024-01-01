5 израильских новых шекелей в фунты острова Мэн

Сконвертируйте ILS в IMP по реальному обменному курсу

5 ils
1,06 imp

₪1,000 ILS = £0,2124 IMP

Среднерыночный курс в 14:54
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1 ILS в IMPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,21410,2162
Низкий0,20900,2090
В среднем0,21150,2124
Изменить0.42%-1.04%
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Соотношение 1 ILS к IMP

За последние 30 дней максимальный курс ILS к IMP составил 0,2141, а минимальный — 0,2090. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2115. Изменение курса ILS к IMP в процентном соотношении составило 0.42.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к IMP составил 0,2162, а минимальный — 0,2090. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2124. Изменение курса ILS к IMP в процентном соотношении составило -1.04.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08991,1581,4951,6270,96819,512
1 GBP1,18611,291108,1091,7731,9291,14823,14
1 USD0,9180,774183,7121,3731,4940,88917,918
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,214

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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в фунты острова Мэн

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и IMP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в IMP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильских новых шекелей

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

ILS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Фунт (о. Мэн)
1 ILS0,21240 IMP
5 ILS1,06198 IMP
10 ILS2,12396 IMP
20 ILS4,24792 IMP
50 ILS10,61980 IMP
100 ILS21,23960 IMP
250 ILS53,09900 IMP
500 ILS106,19800 IMP
1000 ILS212,39600 IMP
2000 ILS424,79200 IMP
5000 ILS1 061,98000 IMP
10000 ILS2 123,96000 IMP
Обменные курсы Фунт (о. Мэн) / Израильский новый шекель
1 IMP4,70818 ILS
5 IMP23,54090 ILS
10 IMP47,08180 ILS
20 IMP94,16360 ILS
50 IMP235,40900 ILS
100 IMP470,81800 ILS
250 IMP1 177,04500 ILS
500 IMP2 354,09000 ILS
1000 IMP4 708,18000 ILS
2000 IMP9 416,36000 ILS
5000 IMP23 540,90000 ILS
10000 IMP47 081,80000 ILS