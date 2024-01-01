1 израильский новый шекель в фунты острова Мэн
Сконвертируйте ILS в IMP по реальному обменному курсу
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|1 ILS в IMP
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,2141
|0,2162
|Низкий
|0,2090
|0,2090
|В среднем
|0,2115
|0,2124
|Изменить
|0.43%
|-1.03%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 ILS к IMP
За последние 30 дней максимальный курс ILS к IMP составил 0,2141, а минимальный — 0,2090. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2115. Изменение курса ILS к IMP в процентном соотношении составило 0.43.
За последние 90 дней максимальный курс ILS к IMP составил 0,2162, а минимальный — 0,2090. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2124. Изменение курса ILS к IMP в процентном соотношении составило -1.03.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в фунты острова Мэн
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и IMP из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в IMP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
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- Польский злотый
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- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Фунт (о. Мэн) / Израильский новый шекель
|1 IMP
|4,70864 ILS
|5 IMP
|23,54320 ILS
|10 IMP
|47,08640 ILS
|20 IMP
|94,17280 ILS
|50 IMP
|235,43200 ILS
|100 IMP
|470,86400 ILS
|250 IMP
|1 177,16000 ILS
|500 IMP
|2 354,32000 ILS
|1000 IMP
|4 708,64000 ILS
|2000 IMP
|9 417,28000 ILS
|5000 IMP
|23 543,20000 ILS
|10000 IMP
|47 086,40000 ILS