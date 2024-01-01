10 израильских новых шекелей в гвинейские франки
Сконвертируйте ILS в GNF по реальному обменному курсу
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|1 ILS в GNF
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|2 391,6500
|2 391,6500
|Низкий
|2 279,5500
|2 260,2800
|В среднем
|2 324,7917
|2 316,0132
|Изменить
|2.07%
|3.46%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 ILS к GNF
За последние 30 дней максимальный курс ILS к GNF составил 2 391,6500, а минимальный — 2 279,5500. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2 324,7917. Изменение курса ILS к GNF в процентном соотношении составило 2.07.
За последние 90 дней максимальный курс ILS к GNF составил 2 391,6500, а минимальный — 2 260,2800. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2 316,0132. Изменение курса ILS к GNF в процентном соотношении составило 3.46.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в гвинейские франки
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и GNF из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в GNF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Израильский новый шекель / Гвинейский франк
|1 ILS
|2 360,78000 GNF
|5 ILS
|11 803,90000 GNF
|10 ILS
|23 607,80000 GNF
|20 ILS
|47 215,60000 GNF
|50 ILS
|118 039,00000 GNF
|100 ILS
|236 078,00000 GNF
|250 ILS
|590 195,00000 GNF
|500 ILS
|1 180 390,00000 GNF
|1000 ILS
|2 360 780,00000 GNF
|2000 ILS
|4 721 560,00000 GNF
|5000 ILS
|11 803 900,00000 GNF
|10000 ILS
|23 607 800,00000 GNF